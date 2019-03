Carla Bruni: "Si me enterara de que mi marido me engaña le cortaría la garganta"

Carla Bruni siempre ha demostrado ser una mujer de lo más sincera, aun estando casada con el expresidente de la República Francesa, la exmodelo reconvertida en cantante ha vuelto a hacer alarde de su sinceridad y de su personalidad arrolladora en la última entrevista que ha concedido.

Bruni protagoniza un amplio reportaje para la revista ELLE en su edición francesa en el que confiesa que si se enterase de que su marido le es infiel no dudaría en tomar medidas nada pacifistas contra su marido: "Si me enterara de que mi marido me engaña, me lo tomaría muy mal, realmente mal, eso seguro. Podría llegar a cometer alguna atrocidad, como cortarle la garganta o las orejas mientras duerme, por ejemplo".

"Ahora más en serio, creo que hay que evitar serle infiel a tu pareja si se puede, es algo muy peligroso. Es uno de los caminos que acaba conduciendo a la separación. Además, desde mi punto de vista la fidelidad es una condición esencial en un matrimonio", añade la mujer de Nicolas Sarkozy.