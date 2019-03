La cara de disgusto de una candidata a Miss Colombia tras ser eliminada de la final que se ha hecho viral

NO PUDO DISIMULAR SU ENFADO

Vanessa Domínguez, la bella representante de Bogotá, no pudo disimular su disgusto cuando su nombre no fue el elegido para pasar a la ronda final en la elección de Miss Bogotá. Su cara era todo un poema y es que dejó más que claro que la noticia fue un jarro de agua fría. Rápidamente el vídeo se hizo viral y los memes no se hicieron de esperar en las redes sociales.