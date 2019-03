Cara Delevingne, en contra de los nuevos botones de reacción de Facebook

Hace muy poquito que Facebook se ha actualizado en cuanto a cómo reaccionar a una publicación, pues ya es posible decir si un post te gusta, te encanta, te divierte, te enfada, te asombra o te entristece. Esta novedad ha sido muy bien acogida por muchos a los que el botón de 'me gusta' se les quedaba corto, aunque al parecer no es santo de la devoción de Cara Delevingne.

A pesar de haber cosechado su éxito gracias a los likes que ha conseguido con sus textos, fotos y vídeos en las redes sociales y de tener más de tres millones y medio de 'me gusta' en su página de Facebook, la modelo ha declarado que "si no puedes ir por ahí poniendo que no te gusta la foto de alguien, eso va a desencadenar una nueva ola de acoso".

Sin embargo, muchos creen que es necesario reaccionar de formas diferentes ante publicaciones de diversa índole, pero Cara tiene clara la solución al problema: "Dale al like, pero si tienes algún mal pensamiento sobre alguien, guárdatelo para ti". Un consejo que quizá es bueno seguir en algunas ocasiones, pues los haters cada vez están más presentes en las redes sociales.