Cara Delevingne y Naomi Campbell se pelean por culpa de Rihanna

HUBO HASTA EMPUJONES Y TIRONES DE PELO

Naomi Campbell y Cara Delevingne han protagonizado una escena muy bochornosa. Al parecer 'la diosa de ébano', que no es la primera vez que la vemos metida en líos, se enzarzó en una pelea con la joven británica durante la fiesta de la revista Garage organizada este pasado domingo en el club parisino Castel, según informa The New York Post. ¡Hasta acabaron con tirones de pelo!