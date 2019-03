Cara Delevingne, multada por agresión verbal en la estación de tren Gare du Nord de París

Los agentes de seguridad de la estación Gare du Nord de París tuvieron que aguantar la última pataleta de Cara Delevingne el pasado 5 de mayo. La modelo intentaba acceder al andén del tren de alta velocidad Eurostar para viajar hasta Londres cuando el guardia retiró su maleta para revisarla en el control rutinario.

Sin embargo, parece ser que a Cara no le sentó nada bien eso de que la tratasen como a un ciudadano de a pie, pues no pudo evitar perder los papeles sin importarle las 20 personas que estaban presentes en ese momento. Así, su acompañante intentó calmarla, pero no sirvió de mucho: "Deja que haga su puto trabajo, ¡esto es ridículo!", le pidió.

Un testigo presencial asegura que, tras esto, Delevingne se puso de rodillas con las manos entrelazadas, "como si estuviera rezando para que todo acabara lo antes posible". "Fue muy raro", añade para el diario The Sun.

Parece ser que las plegarias de la joven no dieron resultado, pues acto seguido no dudó en insultar al guardia de seguridad con un "¡que te jodan!", quien consecuentemente la llevó a otro cuarto para ser interrogada durante una hora. Finalmente, la top logró que le dejasen subir a su tren, aunque se llevó con ella una multa por agresión verbal.

"La mayoría de la gente acepta que los controles aleatorios son importantes y ayudan a mantenernos a todos a salvo, pero por lo visto Cara no comparte esa opinión. Parecía pensar que ella estaba por encima de todo eso", opinó también el anonadado testigo. ¡Vaya tela!