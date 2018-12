Las lágrimas de Cara Delevingne que han preocupado mucho a todos

Cara Delevingne es una persona que en sus redes sociales suele publicar fotos muy originales y divertidas sobre temas actuales, pero esta vez ha compartido una imagen de ella llorando.

La fotografía se trata de un selfie donde se ve a la modelo llorando, que lo ha acompañado de un emotivo texto donde recuerda a sus fans la necesidad de mostrar las emociones sin esconderse.

"Sólo quiero recordaros a todos la importancia de llorar. Incluso si las lágrimas no caen de los ojos, hay que sentirlas de alguna manera. No somos robots, no estamos destinados a estar bien todo el tiempo. Estoy orgullosa de mis emociones, buenas o malas. Quiero compartir algo que escribí mientras lloraba: 'No tienes que llorar con los ojos cerrados, si los abres, verás el coraje que se necesita para nadar solo en el océano'", escribía Cara estas bonitas palabras junto a publicación.