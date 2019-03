Cara Delevingne evita reencontrarse con Michelle Rodriguez en una fiesta del Festival de Cannes

Desde que Cara Delevingne rompió con Michelle Rodríguez, las chicas no habían vuelto a verse las caras hasta ahora. El Festival de Cannes ha sido el lugar de reencuentro, bueno mejor dicho del 'no reencuentro' porque Cara abandonó el Hotel du Cap, en el que estaba disfrutando de una de las fiestas del festival junto a actual pareja, la cantante St Vincent, en cuanto se enteró de que Michelle también estaba entre las invitadas.

Y es que según publica el periódico The Sun, Cara es incapaz de enfrentarse cara a cara con Michelle, ya que ni siquiera han hablado desde su ruptura: "Cara y Michelle no han hablado desde su ruptura y ya no son amigas. Cara estaba con su nueva novia y no se veía capaz de enfrentarse a ningún tipo de situación incómoda", confesaba una fuente cercana a la modelo.

Por lo que parece las tres celebs protagonizaron un momento de lo más tenso, aunque Cara supo que la mejor opción era 'darse a la fuga'.