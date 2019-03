Cara Delevigne y Michelle Rodriguez desatan su pasión durante unas vacaciones en la Riviera Maya

Protagonizan sus momentos más ‘hot’

Desde que Cara Delevigne y Michelle Rodriguez confirmaron su relación hace unos meses, las dos no han parado de protagonizar numerosas imágenes disfrutando de su amor. Además, no se han separado en ningún momento y es por eso que han decidido pegarse unas vacaciones en la Riviera Maya. Allí, las playas y el buen tiempo fueron testigos de numerosas muestras de cariño entre las que no faltaron besos y caricias.