Cameron Díaz fue una niña infeliz

Siempre ha sido una de las actrices más conocidas de Hollwood y aún así, Cameron Díaz no ha tenido reparos en confesar que está yendo a terapia. Según ha declarado, no tuvo una infancia feliz y que fue torturada, aunque imaginamos que se refería los problemas de la adolescencia y lo difícil que se ve todo cuando estás creciendo.

Pero la actriz tiene los pies en la tierra y, aunque su infancia no fuera como la de cualquier otro niño, no tiene ningún problema en hablar de su pasado. Sin embargo, deja claro que aunque su niñez fuera trágica, no le gusta dar esa imagen. Y lo entendemos, porque la que vemos ahora es una mujer, feliz y con éxito. “Eso es mi pasado y no me gusta dar esa imagen”

Aunque la razón principal por la que va a terapia es porque piensa que lo más importante es ir a un lugar en el que te sientas cómoda, puedas hablar con alguien y desahogarte sin que nadie te juzgue, ni tenga un guión que seguir. Ahora entendemos porque la actriz no quiere ir nunca a las reuniones de antiguos alumnos que se organizan en su antiguo colegio. Cameron, no quería recordar su pasado.