Cameron Díaz, embarazada... Por exigencias del guión

Vestida con un 'look sport' y con una incipiente barriguita. Así aparece la actriz Cameron Díaz en el cartel de la nueva película que rueda en Atlanta. Su barriga es fruto sólo de las exigencias del guión, ya que encarna el papel de mamá primeriza en 'What to expect when you are expecting'.

Este nuevo film nos hace pensar, ¿cuándo veremos realmente a nuestra celebrity embarazada? Sus novios parecen no durarle lo suficiente y ya va teniendo una edad, 38 años. ¿Se animará a ser mamá soltera ahora que está tan de moda? Puede que este papel le haga cambiar de opinión y se anime.

Por el momento a la actriz se le ha visto de esta guisa y de lo más feliz en Atlanta, lugar donde rueda las últimas escenas. Además de Cameron, en el reparto también podremos ver como mamá a Jennifer López, quien encarna el papel de madre adoptiva. Una mujer luchadora que opta por la adopción y que está a punto de conocer a su hijo.

Serán también protagonistas y mamás en el film la guapa Anna Kendrick, Brooklyn Decker y la popular Elizabeth Banks. ¡Todo un ‘baby-boom’!