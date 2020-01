"Conozco una salida fácil"

Caitlyn Jenner ha vuelto a abrir el baúl de los recuerdos, y esta vez ha sido en una entrevista con Roman Kemp, donde ha recordado el último capítulo de sus memorias 'The Secrets of My Life'. Un libro donde Jenner se sinceró sobre cómo vivió este largo proceso de transición donde incluso llegó a contemplar el suicidio como "una salida fácil".