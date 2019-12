Desde que decidió someterse, hace más de tres años, a una operación de cambio de género, la vida de Caitlyn Jenner cambió para siempre. Y es que tras la publicación de su libro 'Ther Secrets os My Life', Caitlyn Jenner ha tenido que hacer frente a las declaraciones que lanzó, en el relato de su vida, acerca de su ex pareja Kris Jenner, lo que ha supuesto el fin de su relación con Khloé Kardashian.

Pero… después de la tempestad viene la calma. Así, el pasado año Caitlyn Jenner conoció a la por entonces analista de inversiones, Sophia Hutching, quien traería un viento de aire fresco a su vida. A pesar de su evidente diferencia de edad, más de 40 años las separan, ambas mujeres transgénero son compañeras de vida, ¡lo hacen todo juntas!

Sin embargo, en una reciente entrevista al diario The New York Times, Sophie Hutchins afirmó no mantener una relación sentimental con la ex pareja de Kris Jenner: "Nosotras nunca estuvimos involucradas sentimentalmente".

Unas declaraciones que dejan entrever que su relación roza los límites de la hermandad.