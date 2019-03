Caitlyn Jenner revela que se ha sometido a una cirugía de cambio de sexo

Caitlyn Jenner ha revelado los detalles de su operación de cambio de sexo en su libro de memorias 'The Secrets of my life' según ha confirmado RadarOnline que ha tenido acceso a su libro. Al parecer, Jenner estaba cansada de la cantidad de veces que le han preguntado si todavía conservaba los genitales masculinos, por lo que ha decidido dejado claro en sus memorias.

"Estaba cansada de meter la maldita cosa todo el tiempo. Solo quiero tener todas las partes correctas", revela el padre de Kendall y Kylie Jenner en este libro.

Jenner decidió hacer pública su última cirugía después de tener que aguantar un sinfín de preguntas sobre su partes, o sentirse observada siempre por parte de todos: "Para que todos ustedes puedan dejar de mirarme fijamente. Ustedes quieren saber, así que ahora ustedes saben. Es por eso que esta es la primera vez, y la última vez, voy a hablar de ella", publica Radar.

Eso sí, después de escribir este libro, por el que cobró cuatro millones de dólares, avisa que no volverá a hablar de este tema. "Queríais saber y por eso os lo cuento. Pero esta es la primera, y también la última vez, que hablaré sobre esto".