Caitlyn Jenner está muy a gusto con su nueva vida, tanto, que no la cambiaría por nada e incluso se atreve a bromear sobre el proceso que tuvo que superar durante su cambio de sexo. Sin embargo, a pesar de que han pasado varios años desde que se presentó como Caitlyn, recordemos que fue en una portada de Vanity Fair de 2015 donde Bruce Jenner aparecía por primera vez como mujer, hay quienes siguen bromeando respecto al tema y hacen comentarios un tanto malintencionados respecto a lo que Caitlyn ha podido hacer con sus partes íntimas durante el proceso.

Así que ella misma ha decidido callarles con una contundente respuesta en el programa 'Roast of Alec Baldwin' emitido en Comedy Central: "Todos ustedes están haciendo estos comentarios tan tontos y chistes malos sobre... bueno, cómo lo corté. Así que permítanme decirles que 'eso' ha traído al mundo a Kylie Jenner, la multimillonaria más joven del mundo, y a Kendall Jenner, la modelo mejor pagada del mundo. Crié a 10 hijos y voy a tener 20 nietos. No, no me lo corté: lo que hice fue jubilarlo", ha respondido de una forma épica y de lo más aplaudida que seguramente ha dado la vuelta al mundo.