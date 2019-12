No sabemos si la brecha entre Caitlyn Jenner y las Kardashian va hacerse cada vez más grande. Y es que después de confesar el tiempo que lleva sin hablarse con Khloé Kardashian, ahora ha sido la novia de Caitlyn, Sophia Hutchins, la que ha decidido romper su silencio y hablar de su relación. Y ya sabemos que a las Kardashian no le gusta mucho que se hable de Caitlyn…

Actualmente Caitlyn Jenner se encuentra participando en el famoso programa supervivencia 'I'm A Celebrity Get Me Out Of Here', y su pareja, Sophia Hutchins, se ha convertido en su mejor defensora.

Caitlyn Jenner y Sophia Hutchins | Gtres

Y es que durante su participación en el programa mucho se está hablando de su relación, una relación que pocos entienden pero que ella ha sabido explicar y defender a la perfección durante una entrevista en el programa 'Good Morning Britain'.

"Creo que ya lo he descrito bastante bien. Al final, lo importante es que Caitlyn y yo somos familia. Nos entendemos muy bien en los negocios y hemos creado una alianza muy buena, tanto en lo profesional como en lo personal como familia, conmigo manejando su carrera y apoyándonos mutuamente en todas las aventuras empresariales que hemos iniciado juntas".

