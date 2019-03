Caitlyn Jenner habla sobre la relación actual que mantiene con las Kardashian

Caitlyn Jenner ha confesado cómo es su relación con las Kardashian durante unas charlas en la sociedad de debate Cambridge Union, en Reino Unido. Según la celebritie, no se habla con su ex mujer ni con sus hijos desde hace más de un año. "No me quieren en sus vidas, me apartaron de su lado. Es devastador cuando tus hijos hacen eso. Realmente duele", confesaba durante la charla.

Parece que los problemas surgieron cuando Caitlyn publicó su autobiografía 'Los secretos de mi vida' en la que criticó la actitud de Kris Jenner cuando él decidió cambiar de sexo, asegurando que ella nunca lo aceptó ni apoyó. Y es que el ex deportista cree que las Kardashian están utilizando su reality show para difamarla. "En el libro expreso algunas opiniones, solo les mencionaba en 20 páginas, pero me han derribado en la televisión", aseguraba.

Cuando Bruce (Caitlyn) y Kris se casaron, los hermanos Kardashian eran apenas unos niños, por lo que convivieron juntos durante mucho tiempo y todos ellos se volcaron en apoyar a Caitlyn cuando comenzó su transformación, pero pronto cambiaron de opinión. "Se me parte el corazón por mi madre, porque siento que ha pasado por muchas cosas y Caitlyn está ahora promocionando este libro y diciendo todas estas cosas que no son verdad. No creo que sea necesario y siento que es injusto. Le deseo todo el éxito del mundo, pero no a nuestra costa", confesaba Kim Kardashian durante una entrevista.

Por otro lado, los hermanos Jenner, fruto del matrimonio entre Caitlyn y Kris, han querido mantenerse al margen de todos estos problemas familiares.