Caitlyn Jenner se gastó 60.000 euros en su nueva cara

Convertirse en mujer tiene un precio, y bien lo sabe Caitlyn, antes Bruce, Jenner. Por más de seis operaciones ha pasado el padre de Kendall y Kylie para cumplir su sueño de convertirse en mujer tras muchos años de silencio. Las cirugías, que le habrían costado unos 60.000, incluyen una rinoplastia, un lifting, implantes en pómulos y mejillas, eliminación de la nuez, una elevación de la frente e infiltraciones de botox y han conseguido que el rostro ‘masculino’ de Bruce se convierta en la mezcla entre Jessica Lange y Lana del Rey que, según los usarios de las redes sociales, es Caitlyn.

Este es el precio que un cirujano plástico ha estimado sin tener en cuenta el aumento de pecho y una cirugía de reasignación de sexo, que dispararía el presupuesto. Además de lo invertido en su cuerpo, Caitlyn ha adquirido una casa en Malibú valorada en más de 3,5 millones de euros y que incluye una ‘glam room’, habitación que quiso durante toda su vida, y que ha sido diseñada por James Hernández.

A pesar de todo, no hay que preocuparse por las finanzas de Jenner, quien está amortizando con creces su cambio de sexo. Además de la portada de ‘Vanity Fair’ por la que seguro ha recibido una pequeña fortuna, Bruce y su transformación han sido las grandes estrellas de la última temporada de “Keeping Up with the Kardashians”. Por si fuera poco, está a la espera del estreno de su propio documental llamado ‘I’m Cait’ en el que contará como ha sido su viaje de autodescubrimiento y su transformación en la mujer que siempre quiso ser.