Caitlyn Jenner se emociona al dar un discurso por recibir el galardón al coraje en los Premios ESPY 2015

Provocó que sus hijas Kendall y Kylie Jenner se emocionaran

Caitlyn Jenner ha realizado su primera aparición en un acto público como mujer. La noche fue muy especial, porque no solo acudió, sino que recibió un premio. Los Premios ESPY, que son el equivalente a los Óscar en el terreno deportivo, le otogaron a la ex atleta el Premio Arthur Ashe al coraje. Al recibir el galardón, Jenner pronunció unas emotivas palabras, lo cual provocó que sus hijas Kendall Y Kylie Jenner no pudieran contener las lágrimas.