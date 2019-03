Caitlyn Jenner desata la polémica entre el colectivo transexual por declararse republicana y en contra de Hilary Clinton

Cuando Caitlyn Jenner era todavía Bruce Jenner y un atleta de éxito, no estaba mal visto que su ideología política estuviera ligada a la rama más conservadora de la política americana, el Partido Republicano. Ahora que Bruce es una mujer transgénero ha declarado que sigue conservando los mismos valores que antes, algo que ha desatado una gran polémica dentro de la comunidad trans: "Todos piensan que ya no puedes ser una persona conservadora. Ahora tengo que ser liberal. Y yo no lo creo. Todas mis ideas pueden ser las mismas, porque en mi corazón eso es lo correcto", explica en su reality show televisivo 'I am Cait'.

Jenner no ha dejado el tema ahí, y además de declararse conservadora se ha mostrado en contra de Hillary Clinton, una de las candidatas por el Partido Demócrata y quien puede llegar a ser la primera presidenta mujer de los Estados Unidos: "Si tenemos la mala suerte de tener a Hillary como nuestra próxima presidenta, la necesitamos de nuestro lado. Pero no lo estará. No pueden importarle menos las mujeres. Sólo se preocupa de sí misma", dice sobre ella.

La televisiva admite que existe cierta contradicción en su posicionamiento ideológico, pero insiste que seguirá votando a los republicanos. Así, Caitlyn decanta su voto por Ted Cruz al que define como "muy conservador, gran constitucionalista y hombre elocuente", en una entrevista en la revista The Advocate.

La ex deportista llega aún más lejos y propone convertirse en la embajadora transexual de Cruz cuando él sea presidente de Estados Unidos. "Lo entiendo. Los demócratas son mejores cuando se trata de este tipo de temas sociales", dice Jenner. "Pero si no tenemos país, estos temas desaparecen. Necesitamos empleos. Necesitamos una economía vibrante. Quiero que cada persona transexual tenga trabajo", concluye con su exposición.