Caitlyn Jenner confiesa que mantuvo una relación con una amiga íntima de la familia

Aunque aún faltan dos días para que el documental de Caitlyn Jenner, 'I Am Cait', salga a la luz, hemos podido ver algún adelanto publicitario, y no tiene desperdicio. La ex atleta ha revelado que mantuvo una relación con Ronda Kamihira, una amiga íntima de la familia. Además de confesar esta relación, la ex atleta también habla sobre las reacciones de los miembros de su familia ante su cambio de sexo.

Cait explica que le preocupaba mucho la reacción de Esther Jenner, su madre. Así que Esther aparece en el documental diciendo: "Mi primera sensación fue que perdí a mi hijo, pero luego pensé, estoy ganando una hija". Además de la abuela de las Jenner, Kylie también participa en este documental explicando su reacción al ver a su padre operado. La pequeña de las hermanas fue la primera en enterarse, después de salir del dentista, mediante una video llamada. Su padre le dijo "No quiero asustarte", y ella respondió: "No me asustas, estás muy guapa".

En cuanto a su relación con la amiga de la familia, Ronda, cuenta que no solo era una amiga, sino también su estilista, y que la elección del nombre de Caitlyn fue gracias a ella, ya que se lo aconsejó porque siempre le había gustado.