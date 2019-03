Caitlyn Jenner confiesa que está preparada para salir con hombres

Caitlyn Jenner llevaba un tiempo sin salir en algún titular, así que la exatleta más polémica del clan Kardashian ha regalado una noticia que no tiene desperdicio. Y es que Caitlyn está preparada para tener una relación con un hombre…

Aunque en un primer momento le gustaban las mujeres, ahora la socialité se declara bisexual, ya que después de su operación de cambio de sexo había puesto el punto de mira en mujeres, pero ahora quiere intentarlo con un hombre, o, al menos, ya está preparada para hacerlo.

El padre de las Jenner confesó hace algún tiempo en el reality en el que participa, 'I Am Cait', que quería encontrar a un hombre que la tratase como una verdadera mujer. "Sería muy atractivo que un tipo me tratara como una mujer. Quiero que me trate como una mujer normal. Como cualquier otra mujer en la calle", comentó la protagonista del programa.