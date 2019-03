Caitlyn Jenner confiesa la dificultad que supuso dar el discurso en los Premios ESPY debido a su dislexia

Caitlyn Jenner ha confesado que lo más duro de las emotivas palabras que recitó en los premios ESPY fue el momento de leer en público. La ex atleta recibió el Premio Arthur Ashe por el coraje, y estaba muy emocionada, pero debido a la dislexia que sufre estuvo muy preocupada por si no conseguía decir las palabras adecuadas.

"Como sufrí de dislexia desde mi infancia, mi mayor miedo en la vida era leer frente a toda la clase porque no era buena en eso, y eso permanece contigo el resto de tu vida. Practiqué y practiqué y practiqué para asegurarme de lograrlo", explicó Cailtlyn, y escribió: "Hay una gran frase que escuché hace tiempo: 'El éxito no se mide por los logros obtenidos, sino por los obstáculos superados'. Para mí estar en público frente a tanta gente y leer el teleprompter fue algo inmenso".

Además confesó que, debido a los nervios, estaba muy preocupada por el miedo de defraudar a sus hijas. Por último, la ex atleta ha explicado que además de no saber hablar bien en público, no le gustó demasiado su voz 'femenina': "No está bien comparada con mi apariencia femenina, eso me molesta un poco. Sin embargo, espero que la gente no escuche el tono de mi voz, sino lo que tengo que decir. Eso es lo importante para mí".