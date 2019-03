Caitlyn Jenner ha celebrado el Día del Padre junto a Kendall y Kylie Jenner

Caitlyn Jenner ha celebrado el Día del Padre junto a sus dos hijas Kendall y Kylie Jenner acabando así con los rumores que apuntaban a que la relación entre padre e hijas no estaba pasando por su mejor momento.

Las que no celebraron este día con Caitlyn fueron Kim, Kourtney y Khloé Kardashian, y es que parece ser que la relación entre ellos sigue estando un poco tensa después de las duras palabras que Caitlyn dijo sobre su madre, Kris Jenner, en su libro 'The Secrets Of My Life'.

Recordemos que en el libro, que salió a la venta el pasado mes, el exatleta cuenta cómo se sintió durante su cambio, confesando que nunca sintió el apoyo de la madre de sus hijas, cosa que molestó mucho a las hermanas Kardashians que no dudaron en salir en defensa de su madre.

Inmediatamente, la mujer de Kanye West salió en defensa de su madre, y advirtió a Caitlyn que no iba a permitir que hablara mal sobre ella. Es evidente que la relación familiar entre Caitlyn y las hermanas Kardashians se encuentra en plena crisis.