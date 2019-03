Caitlyn Jenner besa en los labios a Kris Jenner en la segunda temporada del programa 'I Am Cait'

EN EL ADELANTO DEL SHOW

Todo es posible en el universo Kardashian-Jenner y algo que jamás pensábamos que íbamos a volver a ver ha sucedido. Y es que, Caitlyn Jenner y su ex esposa Kris se han vuelto a besar en la boca. El momento ha sido registrado por las cámaras de la segunda temporada del programa de la ex atleta olímpica, 'I Am Cait', y ya podemos verlo en el avance del show.