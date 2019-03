Caitlyn Jenner es atacada por un grupo de transexuales

Caitlyn Jenner se ha convertido en una de las transexuales más famosas de todo el mundo desde que decidiera dejar de ser Bruce Jenner para convertirse en la mujer que hoy en día todos vemos. Debido a lo mal que lo ha pasado Caitlyn para aceptar su verdadera identidad ha decidido luchar por el bienestar de los transexuales y, así, en muchas ocasiones ha sido un referente para este colectivo. Aunque para muchos de ellos ella no es la mejor representante.

Así, lo dejaron de manifiesto un grupo de trans que se autodenominan 'I Is not Cait' cuando se enzarzaron con Caitlyn al salir esta de una reunión con una asociación LGTB. "Usted es un insulto a las personas trans" le gritaban, y añadían que ella es una mujer rica con un patrimonio de millones de dólares mientras que muchas personas transexuales no tienen ni casa. Por lo que consideran que "Caitlyn Jenner no representa las personas trans".

El momento que fue recogido en vídeo vemos como Caitlyn se defiende de los manifestantes hasta que sus guardaespaldas le dicen que siga para adelante. A pesar de que este grupo considera que ella no es un ejemplo comentan que la respetan como mujer trans.