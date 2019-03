El cabreo de Lena Dunham con el Photoshop del suplemento Tentaciones del diario El País

LA ACTRIZ DE LA SERIE ‘GIRLS’ SE HACE ECO EN SU INSTAGRAM

A Lena Dunham no le ha sentado nada bien lo que ha visto en una publicación española, tanto es así que no ha dudarlo en hacerse eco a través de su Instagram. La actriz de la serie ‘Girls’ se ha mostrado muy sorprendida por la portada del suplemento Tentaciones del diaro El País, y es que no le ha gustado nada verse tan ‘photoshopeada’, según ella misma indica. Eso sí, desde Tentaciones han publicado una carta abierta dirigida a Lena para explicar lo sucedido.