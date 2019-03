Busy Philipps sobre James Franco: "Nos caíamos mal, todo el mundo lo sabe. Me empujó una vez al suelo"

Después de casi 20 años, Busy Philipps ha hablado de cómo era la relación entre los actores que protagonizaban la serie, 'Freaks and Geeks', en el programa de televisión 'Watch What Happens Live'. La actriz ha reconocido que James Franco es con la persona que peor se ha llevado de todos con los que ha trabajado. ¡Con la cara de niño bueno que tiene!

"Nos caíamos mal, todo el mundo lo sabe. Me empujó una vez al suelo. Fue brutal", admitía Philipps durante la entrevista. La intérprete no ha aclarado en qué circunstancias se produjeron tales hechos que no dejan muy bien parado precisamente a su compañero de reparto en la ficción. Pero después de estas declaraciones, Busy quiso explicar que ahora son amigos aunque en el tiempo que duró la ficción "no se soportaban".

Ya en 2008 fue el mismo Franco quien reconocía que su comportamiento en la serie que le dio la fama no fue todo lo bueno que cabía esperar: "Admito que no jugué en equipo. Tuvo mucho que ver, creo, con que fui insoportable cuando la cámara tenía la atención de otros".