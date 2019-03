Burt Reynolds sobre el VIH de Charlie Sheen: "Está recibiendo lo que merece"

Desde que Charlie Sheen confesó que, efectivamente, tenía sida, muchas personas cercanas a él se han pronunciado y han compartido su opinión, en general negativa, sobre el tema. El último en sacar sus pensamientos a la luz ha sido Burt Reynolds, actor y amigo de Martin Sheen, el padre de Charlie.

El intérprete acudió al programa de televisión británico 'Loose Women' y no dudó en expresar su parecer acerca de la enfermedad del actor de 'Dos hombres y medio': "Su padre es un hombre muy muy decente y un amigo muy querido para mí. Me siento muy afectado por él. Pero, ¿por Charlie? Por él no siento nada. Está recibiendo lo que merece. Si te comportas como él, si te comportas mal, siempre te atrapan. Charlie se merece todo esto. Charlie se portó muy, muy mal", afirmó.

El comentario de Reynolds no ha pasado desapercibido en las redes sociales, y es que el actor pasó por una situación muy parecida hace un tiempo, ya que según los rumores él también era portador del VIH. Burt pudo desmentir el bulo, pero lo pasó muy mal en esos momentos.