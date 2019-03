Bruce Willis y Demi Moore juntos en el debut de su hija, Rumer Willis

UNA EX PAREJA MODÉLICA

Romper con tu pareja y seguir llevándote a las mil maravillas es posible. Y si no, que se lo digan a Demi Moore y Bruce Willis. Ellos dos siempre han sido el ejemplo perfecto de educación, coherencia y buen humor. El ex matrimonio, hace alarde una vez más de su buen rollo en el debut de su hija Rumer Willis en el reparto de la obra teatral 'Love, Loss, and What I Wore'