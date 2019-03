Bruce Jenner habla sobre su cambio de sexo en un próximo episodio de 'Keeping Up with the Kardashians'

APROVECHA LA PRESENCIA DE LAS CÁMARAS PARA CONTROLAR A KRIS JENNER

Desde hace tiempo se viene rumoreando sobre el cambio de sexo de Bruce Jenner, y parece que por fin el exatleta ha decidido tomar el control de su propio destino y confesar su transición a mujer. Según revela una fuente a Us Weekly en un próximo episodio de 'Keeping Up with the Kardashians', Bruce revelará próximamente este gran secreto que oculta desde hace años.