Bruce Jenner, centro de las burlas de la portada de InToucn donde aparece caracterizado como una mujer

Debido a los cambios más que evidentes del físico de Bruce Jenner, la revista InTouch se hizo valer de Photoshop para hacer los retoques del ex de Kris Jenner para acabar caracterizándolo como una mujer en su portada, convirtiendo así al patriarca del clan Kardashian-Jenner en el centro de las burlas.

Con el títular 'Mi vida como mujer', la publicación saca a la luz once imágenes de la transformación del padrastro de las Kardashian. A pesar de sus cambios evidentes en lo que a su físico se refiere, el ex atleta no ha admitido que exista una conversión.

Y es que mientras la revista le convierte en el centro de todas las miradas, un amigo de Bruce ha asegurado que no le importa lo que publiquen sobre él. Además, según fuentes, su ex esposa Kris Jenner se encuentra muy indignada con esta portada.