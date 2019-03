Brooklyn Beckham, las hermanas Jenner o Noah Cyrus son algunos de los adolescentes famosos dispuestos a hacerse hueco

Los hijos de celebrities como Victoria Beckham, Jude Law, Antonio Banderas o Kris Jenner, dejaron de ser niños hace tiempo y vienen pisando fuerte en el panorama celebrity, reivindicando su nueva posición como estrellas de Hollywood.

Un claro ejemplo de VIP teen es Brooklyn Beckham. El guapísimo hijo del jugador de fútbol David Beckham y la ex componente del grupo 'Spice Girls', Victoria Beckham, ya está despuntando en el mundo de la moda. Brooklyn ha aparecido en portadas de revista como la británica 'Man About Town', en la que podemos ver al jovencito de lo más sexy, posando muy serio y elegante. Desde luego que con los genes de sus padres, no esperábamos menos de él.

Las hermanas Jenner ya son unas auténticas celebrities en su país y cada vez más en todo el mundo. Kendall y Kylie han protagonizado anuncios, realities, cameos y ahora parecen inmersas en un nuevo talk show que llevará su nombre. Y es que las hermanas están dispuestas a dejar el papel secundario que tenían en el reality show de su familia 'Keeping Up With The Kardashians' para ponerse ellas en primerísima fila.

El hijo de Jude Law nos ha dejado boquiabiert@s. No sólo ha pegado el estirón, sino que se ha convertido en un ¡auténtico pivón! Rafferty Law ha posado para varios fotógrafos de moda y está decidido a hacerse un hueco en el mundo celebrity como modelo.

El niño que nos enamoró en la película 'En busca de la felicidad' que protagonizaba con su padre, Will Smith, ya está hecho todo un hombre. Jaden Smith es un VIP teen con mucho talento; actúa, rapea y baila, el pack completo para triunfar en Hollywood.

A pesar de que Miley Cyrus prefiere que su hermana conserve la inocencia de su edad, Noah Cyrus parece decidida a seguir los pasos de la cantante y dedicarse al mundo del espectáculo. La estrella del pop confesaba que Noah está empezando a robarle protagonismo y que cuando están juntas, todas las miradas se fijan en la pequeña Cyrus.

Scott Eastwood ha heredado la altura y la elegancia de su padre, Clint Eastwood. El joven Scott, modelo de Hugo Boss, está revolucionando a tod@s sus seguidores, que se derriten cada vez que publica una foto mostrando su cuerpazo. Este VIP teen seguro que va a dar mucho que hablar en el panorama celebritero.

Continuando por España, Chabelita dejó de ser una niña hace mucho, y aunque para su madre sea su 'pequeña del alma', la hija de la tonadillera ya está pisando platós de televisión y apareciendo públicamente como la celebrity que es. Gloria Camila, hija de la más grande, Rocío Jurado, desde que cumplió los 18 años no ha parado de acaparar la atención de todos los focos. La última noticia nos ha sorpendido; Gloria tuvo un fuerte altercado con otra chica en el que llegaron a pegarse fuertemente. Esperemos que los problemas con la autoridad que parecen no tener fin en su familia, no continuen con ella.

Lourdes Maria, Ana Boyer, Marius Borg o Estela del Carmen entre otros, son los VIP teens dispuestos a convertirse en celebrities mundiales, pues aparte de acaparar fama por sus familias, tienen como objetivo hacerse un hueco con nombre propio en el panorama del cuore internacional.