Brooklyn Beckham hace una proposición a una muy conocida modelo y actriz

Brooklyn Beckham apuesta por la fotografía y es que en esta familia hay variedad de aficiones. Cada vez más utilizados por las celebrities los directos de Instagram y es que ahora el hijo de los Beckham ha usado la conocida red social para proponer a la modelo Emily Ratajkowski una sesión de fotos.

Brooklyn no ha dudado un instante a la hora de atreverse a hablar con la 'sexy' modelo que aparecía en su Instagram diciendo: "Sería genial fotografiarte". Todavía no sabemos la respuesta de Emily pero esperemos que no se quede en nada.

'Brooklyn Beckham: What I see' es el primer libro de fotografías que el hijo mayor de los Beckham ha publicado. Parece que esta afición que comparte con muchos otros millennials le llevará muy lejos y, quien sabe, a lo mejor hasta llega a ser la profesión que elija en un futuro.