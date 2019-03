Brooklyn Beckham fotografía a Chlöe Moretz en topless

Brooklyn Beckham y Chlöe Moretz no esconden su amor. La pareja está viviendo una romántica historia donde las redes sociales son la mejor manera de prodigar algunos bonitos momentos de su relación. La actriz ha publicado una foto haciendo topless, eso sí, de espaldas para que de forma sugerente el hijo de Victoria Beckham le fotografíe en la playa Laguna, California.

Además, el mismo Brooklyn ha compartido una imagen de la intérprete en la misma playa pero ya con la parte arriba del bikini y una camisa blanca desabrochada. "Día de playa", añadió como título junto a un icono en forma de corazón.

Pero el romántico reportaje no se quedó aquí. Al terminar la jornada playera el hijo de la diseñadora publicó una imagen donde aparece Moretz colgada del cuello de su chico mientras entran en una habitación a oscuras:"manteniéndola a salvo", escribió junto a la imagen. Después de la polémica que protagonizó la intérprete con Khloé Kardashian por la polémica canción de ‘Famous’ de Kanye West, el hijo de Victoria Beckham no dudó en posicionarse y mostrar su apoyo a su novia con una foto en Instagram donde escribe "creo que me quedo con ella". ¡Qué bonito!