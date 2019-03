Brooklyn Beckham apoya a Chloë Moretz en la polémica surgida entre su chica y Khloé Kardashian

Primero se posicionó al lado de Kanye West

Brooklyn Beckham y Chloë Moretz demuestran que una pareja no tiene que estar de acuerdo en todo. En la polémica surgida entre Taylor Swift y Kanye West, el hijo de Victoria Beckham apoyó al segundo publicando una foto en Instagram, que más tarde eliminó en la que aparecía con una camiseta de la portada del disco del rapero, mientras que Moretz no dudó en criticar que se diese tanta importancia a la batalla entre Swift y West. Finalmente, Brooklyn, viendo la reacción de Khoé Kardashian contra su novia, compartió con todos sus seguidores una imagen junto a Moretz donde añadía como título: "Creo que me quedo con ella". ¿Cambio de opinión?