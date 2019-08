Mientras medio mundo sigue llorando la ruptura de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, lo que para muchos era un auténtico 'couple goals', parece que la cantante ya ha encontrado quien le cure las heridas. Miley se ha refugiado en los brazos de 'una amiga especial', Kaitlynn Carter, y parece enfrentar este nuevo cambio en su vida de una forma bastante positiva, tal y como ella misma ha reflexionado en su Instagram, mientras que Liam ha preferido buscar consuelo en su hermano Chris y la mujer de este, Elsa Pataky.

Lo único que queda claro es que el drama ha debido de ser bastante gordo, pues ambos han dejado de seguir a la estrella Disney en redes sociales, aunque hay cierto implicado en la historia que no está para nada sorprendido con lo que está ocurriendo.

Según ha informado el tabloide norteamericano Page Six, Brody Jenner, ex de Kaitlynn, lleva meses al tanto de esta historia, y no solo eso, sino que "está totalmente de acuerdo" con la relación y "sigue siendo amigo de las dos".

Brody Jenner y su exmujer Kaitlynn Carter | IG

Lo que todo el mundo se pregunta ahora es cuando comenzó esta relación exactamente, y si hubo algún tipo de infidelidad de por medio. De momento, Liam solo le desea "salud y felicidad" a la que todavía sigue siendo su mujer.

