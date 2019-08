La ruptura entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth no deja de causar revuelo. Mientras Miley parece feliz con su nueva pareja, Kaitlynn Carter, y Liam Hemsworth se aparta del foco mediático y de los constantes rumores para pasar su duelo con tranquilidad y seguir adelante con su vida, Brody Jenner el ex de Kaitlynn, no parece estar sufriendo demasiado por la situación, pues ha sido visto en muy buena compañía últimamente.

La ruptura inesperada entre una pareja que para muchos era un ejemplo a seguir, y la relación entre la cantante y Kaitlynn Carter, fue un shock para muchos, pero el hermano de Kylie y Kendall Jenner se ha mostrado muy comprensivo. De hecho, se siente feliz por su ex y su nueva pareja, y siguen siendo amigos y queriéndose, como dejaba claro hace unos días en su perfil de Instagram.

"Hay demasiada negatividad dirigida a alguien a quien amo y por quien me preocupo mucho. Siento la necesidad de aclarar la historia. Kaitlynn y yo hemos sido mejores amigos durante 6 años, y seguimos siéndolo".

"Kaitlynn es una persona maravillosa, bella y divertida, siempre una fuerza positiva en mi vida. Decidimos que lo mejor para ambos era mantener fuerte el amor entre nosotros pero cada uno continuar nuestras vidas por separado. Respeto a Kaitlynn y me preocupo profundamente por ella. ella merece ser capaz de seguir adelante en su vida con respeto y felicidad".

Y es que, además, de mostrarse contento ante la nueva relación de su ex, y tras recibir un ramo de marihuana de regalo de cumpleaños por parte de Kaitlynn y Miley, ha sido descubierto con la espectacular modelo de Victoria's Secret, Josie Canseco. No se sabe cuánto tiempo llevan juntos, pero lo que sí se puede comprobar es que Jenner parece estar disfrutando mucho su verano y con buena compañía, como en estas fotos en la playa de Malibú capturadas por The Hollywood Pipeline, en las que no parece que les importe en absoluto el ojo de la prensa.

