Brody Jenner se compromete con su novia, Kaitlynn Carter

El árbol genealógico de Caitlyn Jenner es un tanto alocado, y es que además de ser el padre de Kendall y Kylie Jenner, tiene otros cuatro hijos de dos matrimonios anteriores al que tuvo con Kris Jenner.

Ahora su hijo Brody, fruto de su enlace con Linda Thompson, ha anunciado que se va a casar con su novia, la modelo Kaitlynn Carter, a la que le pidió que se casara con él en un maravilloso viaje que han hecho a Bali.

Así lo ha anunciado Brody en su cuenta de Instagram con una imagen del momento donde escribía: "El 4 de mayo de 2016 me he comprometido con mi amor y mi mejor amiga. No puedo estar más enamorado de esta mujer, no puedo esperar más para pasar el resto de mi vida con ella". Por su parte, ella señaló: "Este viaje está siendo memorable por muchas razones.... Soy la mujer más feliz del mundo".

Tras la noticia del próximo bodorrio nos planteamos si irán algunas de sus hermanastras Kardashian-Jenner pues su relación es un tanto tirante sobre todo con Kim, quien no quiso invitar a su boda a la novia de Brody y él decidió no asistir. Así, el prometido comentaba hace un tiempo al respecto: "La gente no entiende que tenemos dos vidas completamente diferentes, una cosa son los Kardashian y otras los Jenners. Al divorciarse Kris y Caitlyn ya no somos familia".