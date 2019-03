Brittany Sackett, la exnovia de Taylor Kinney, dice que no le sorprendería que el actor hubiera engañado a Lady Gaga

La exnovia de Taylor Kinney, Brittany Sackett, decepcionada de nuevo con el actor y todavía despechada, ha arremetido de una forma muy sutil pero despiadada contra el hombre al que un día entregó su corazón.

Sin embargo, Kinney no supo cuidarlo como Brittany se merecía y por eso ella ha declarado en exclusiva para Daily Mail que: "Taylor tiene muy poca voluntad y es desleal, no me sorprendería que haya traicionado y engañado a Lady Gaga en repetidas ocasiones".

Con estas duras palabras se refería al que hasta hace unos días creíamos que iba a ser el futuro marido de la diva del pop. No contenta con soltar semejante perlita, continuaba su entrevista diciendo que: "Estoy triste porque no haya funcionado su amor, pero la verdad no me sorprende. Me rompió el corazón por ser deshonesto, sólo espero que no lo haya sido con ella también. A su edad, sería un reto cambiar los hábitos que están arraigados y la forma en la que él funciona en las relaciones. Siempre he pensado que un leopardo no cambia sus manchas".

Taylor Kinney y Brittany Sackett | Redes Sociales

Kinney y Sackett empezaron a salir juntos con los amigos, eran vecinos. Los dos habían terminado cna relación recientemente y él le pidió una cita. Poco a poco se fueron enamorando, hasta que Brittany descubrió que su enamorado le estaba siendo infiel con la mismísima Lady Gaga. El móvil de él, que estaba en el bolsillo, marcó el teléfono de su novia por aquel entonces… ¡Menuda metedura de pata! No nos extraña que Britt esté tan cabreada.

'Todo el mundo comete errores y Lady Gaga me hizo un favor', así de dura se ha mostrado en su entrevista para el Mail Online.