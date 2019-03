Brittany Murphy pudo haber sido asesinada con veneno para ratas

Tras la muerte de Brittany Murphy en diciembre de 2009, el padre de la actriz, Angelo Bertolotti, pidió unos exámenes en el laboratorio de toxinas de los cuerpos de Brittany y de su marido Simón Monjack, que murió cinco meses después.

Según el informe del forense, la causa de la muerte Brittany fue una neumonía agravada por anemia e «intoxicaciones por múltiples medicamentos». Bertolotti, que ponía en duda ese resultado, consiguió muestras del cabello de su hija y, tras analizarlas por un laboratorio independiente, el resultado determinó que en el cuerpo de la actriz había altos niveles de toxinas que generalmente se encuentran en el veneno para ratas e insecticidas.

Desde entonces, Angelo no ha cesado en la investigación. "Mi hija no padecía de anorexia ni se drogaba ni tantas cosas que se han dicho. No voy a descansar hasta que se llegue a la verdad. ¡Habrá justicia para Brittany!", sentenció el padre.