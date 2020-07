Britney Spears dice adiós al maquillaje mientras sus fans se vuelcan con el movimiento #FreeBritney

Britney Spears o, para los que crecieron a finales de la década de los 90, la Princesa del Pop, se convirtió en un referente musical e hizo que ese 'Baby One More Time' no saliera de nuestras cabezas. Caracterizada siempre por su ahumado negro en los ojos, como seña de identidad, la artista sufría, en el año 2007, varios episodios de crisis nerviosas por los que tuvo que ser ingresada en rehabilitación. En su día, su padre, Jaime Spears solicitó hacerse responsable de su tutela durante un año hasta su recuperación. Sin embargo, ahora, más de 12 años después la situación sigue igual y, la cantante, de 38 años, no puede hacer ni decidir nada sin la autorización de su progenitor.

La estrella del Pop no tiene libertad para conducir, ni para salir de compras, ni tan siquiera para compartir contenido en sus redes sociales. Su manager, Jodi Montgomery, es ahora quien tiene el control ya que el padre de la artista le cedió el cargo por problemas de salud. Con el paso del tiempo y, sobre todo, en su época dorada, Britney consiguió cautivar a millones de fans que, a día de hoy, luchan por un movimiento que pide la 'liberación' de la cantante. #FreeBritney es una corriente que nació a raíz de un podcast y que ahora ya conoce todo el mundo, y en la cual se han volcado famosas como Miley Cyrus.

Mientras la lucha sigue en pie, Brit se ha despedido de esa esencia que le ha acompañado durante toda su carrera musical: el ahumado negro. La artista ha publicado en su cuenta de Instagram varias instantáneas en las que aparece con la cara lavada y con el que, luciendo muy poco maquillaje, da la impresión de lucir un rostro completamente limpio de cosméticos. ¡Dale al play para ver su lado más transparente!

''¿Quién lo hubiera pensado? Después de todo este tiempo ahora estoy aprendiendo que el maquillaje no es el camino a seguir. Quiero decir, un poco de maquillaje es divertido, pero después de tanto tiempo en las sillas de maquillaje para estar impecable... Creo que un aspecto natural es el camino a seguir y te hace parecer muchísimo más joven y mucho mejor'', es el mensaje que ha escrito junto a una de sus naturales fotografías y en la que también matizaba: ''Sé que estoy llevando un poco de máscara de pestañas en esta''.

