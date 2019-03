Britney Spears, Nina Dobrev y Lea Michele, entre las famosas que acudieron a los Teen Choice Awards 2015

Un año más se reparten las codiciadas tablas de surf con motivo de los Teen Choice Awards 2015, celebrados en Los Ángeles. En esta ocasión pudimos ver a nuestras celebrities posando en la alfombra roja con su mejor sonrisa. Desde músicos como Austin Mahone hasta actores como Emma Roberts, todos acudieron a esta gala.

Una de las bajas más sentidas de la noche fue la ausencia del grupo de One Direction que, pese a estar nominados y ganar ocho premios, no acudió a la gala. Pero la que no se perdió este día fue Britney Spears, que se vistió con un enorme escotazo para no pasar desapercibida y ganó un premio al mejor estilo, aunque no sabemos si se lo tenía bien merecido.

La nota emotiva de la noche la dio Vin Diesel que recordó a su fallecido amigo, Paul Walker, al recoger el premio a mejor película de acción, Fast&Furious 7. Pero estos no son los únicos famosos que se dejaron ver por allí, los chicos de 5SOS, Rita Ora, Emma Roberts, Lea Michele, Sarah Hyland o Ellen DeGeneres tampoco se los perdieron.