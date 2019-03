Britney Spears, Liam Payne y Eva Longoria soplan las velas en las tartas más celebriteras

RECOPILAMOS LAS TARTAS MÁS DIVERTIDAS DE LOS FAMOSOS

A todos nos gusta celebrar una buena fiesta y como no, no puede faltar la tradicional tarta. Aunque en el caso de nuestras celebrities no son nada tradicionales, y sino que se lo digan a Christina Aguilera a la que regalaron una curiosa tarta por la celebración de su 'baby shower' en la que aparecía dando a luz convertida en pastel. Por ello, os traemos algunas de las tartas más curiosas en las que nuestros famosos han apagado las velas... ¡Qué comience el espectáculo!