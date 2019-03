La brillante respuesta de Blake Lively al ataque de un troll anti-LGTBQ

Blake Lively ha demostrado en más de una ocasión ser una defensora de los derechos de la comunidad LGTBQ, además de ir en contra de los ideales del partido presidido por Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos de América.

A causa de la última decisión que el presidente estadounidense ha tomado, no permitir a los transexuales alistarse en el ejercito del país, la actriz ha tomado cartas en el asunto y no se ha quedado callada.

La mujer de Ryan Reynolds ha compartido una instantánea en su cuenta de Instagram de un desfile militar donde salen varios soldados llevando banderas, entre ellas está la de la comunidad LGTBQ: "Esto es Estado Unidos. Nosotros el pueblo. Todo el pueblo. Hoy me pongo en pie junto a nuestro ciudadanos. Ningún ser humanos es una carga. Creo en la igualdad. En la libertad. En las oportunidades. En el bien, la aceptación y la justicia. Creo en este país, y por eso yo, y otros tantos, firmamos esta petición que en mi bio", decía Lively junto a la imagen.

Esta iniciativa ha provocado el cabreo de varios usuarios transfóbicos:"Te has ganado el unfollow por esto", decía uno de ellos, a lo que la actriz le ha respondido de la mejor manera posible y demostrando la educación que tiene: "Elijo el amor. Esa es la única cosa que todos tenemos. Es paz. Es felicidad. No follows o unfollows. Te deseo felicidad. Y espero que aprendas que tu corazón tiene más capacidad de la que crees. Sé que la tienes".

Pero no ha sido la única que ha mostrado su descontento con esta medida, otros famosos como Caitlyn Jenner o Jimmy Fallon también se han unido.