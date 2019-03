Brie Larson confiesa que Emma Stone y Jennifer Lawrence le salvaron la vida

Brie Larson ha protagonizado la portada de la última edición de Vanity Fair, donde admite que en algún momento sintió que estaba perdiendo su conexión con el mundo hasta que Emma Stone y Jennifer Lawrence entraron en su vida y le dieron todo su apoyo.

"Me sentía sola y malvada a veces. Avergonzada de seguir hablando de mí misma", decía la estrella de 27 años sobre la promoción que tuvo que llevar a cabo para promocionar el drama de Lenny Abrahamson. "Emma me escribió un hermoso correo electrónico y Jen me envió un mensaje de texto después de ver 'La Habitación' y empezamos a hablar". "Ellas me salvaron la vida", reveló Larson.

"Pude hablar con ellas sobre todo lo que estaba pasando en mi vida y era gente que no conocía de antes y fueron muy divertidas. Ese apoyo y esa aceptación lo fueron todo para mí. Recibí clases en mi casa, así que no tenía amigos que tuvieran los mismos intereses y me pareció absolutamente increíble", subrayó la actriz.

Después de estas palabras podemos entender el efusivo abrazo que dio la actriz a Emma cuando ganó el Oscar a Mejor Actriz por 'La La Land'. "Estoy muy orgullosa de Emma. Nos apoyamos mutuamente en todo", dijo a la revista Entertainment Tonight el pasado mes de febrero.