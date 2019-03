Briana Jungwirth pide compresión con una tierna foto de Freddie Tomlinson

La ex de Louis Tomlinson está recibiendo duras críticas

Parece que los seguidores del chico de One Direction, Louis Tomlinson no ven con muy buenos ojos a la madre de su hijo, Briana Jungwirth. La estilista ha declarado que está harta de los continuos comentarios negativos que recibe y que se ponga en duda incluso su maternidad. Tanto es así, que Briana ha confesado que no va a permitir que le estropeen el momento tan feliz que está viviendo.