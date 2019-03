Tras una breve reconciliación, la hija de Sara Palin deja de nuevo al padre de su hijo

Bristol Palin, la hija mayor de la ex candidata a la vicepresidencia de EE.UU. Sara Palin, y su novio y padre de su hijo de 19 meses, Levi Johnston, volvieron a terminar su relación después de un breve reenganche. ¿La razón? Que Johnston puede ser el padre de un bebé que espera otra de sus novias adolescentes que algunos medios identifican como Lanesia Garcia, quien, sin embargo, ha negado su paternidad.

Sara Palin, que no vio con buenos ojos el reencuentro de su hija con su "ex", ha expresado todo su apoyo a Bristol, de 19 años, sobre la que dice que es fuerte y espera que siga adelante con el mismo espíritu optimista y comprensivo que la caracterizan. Pero, dijo que espera que, "de aquí en adelante, no sólo confíe, sino que verifique" y agregó que Bristol "es fuerte y sabe lo que le conviene a su hijo".

Igualmente Palin confía en que encuentre "el hombre adecuado para ella, a pesar de la decepción". La revista People cita a Bristol diciendo que tiene esperanza en encontrar a un hombre: "que sea completamente honesto conmigo y me quiera a mí y a mi hijo Tripp y con quien quiera estar todo el tiempo. Y también que sea alguien con creencias religiosas y una buena familia".

La relación entre Bristol y Levi ha sido muy convulsionada. Después de que el novio pusiera verde a la familia de la novia hace ya algunos meses, contando desagradables "secretos" e incluso insultándola, a primeros de este mes pidió perdón y la pareja sorprendió con el anuncio de que retomaba su compromiso, por el bien de su hijo Tripp, y que tenía la intención de casarse. "Nos comprometimos hace dos semanas", declaró Bristol entonces, y destacó que eso les parecía "lo correcto", pese a no tener las aprobación de sus familias.

Bristol y Levi, que ahora tiene de 21 años, saltaron a la luz pública durante la campaña electoral de Estados Unidos en 2008 cuando se conoció que la joven estaba embarazada. A fines de 2008, apenas dos semanas después del nacimiento de su hijo Tripp, Bristol y Levi rompieron su compromiso y a ello siguieron meses de declaraciones de Levi y de Palin de tono cada vez más agresivo. Cuando decidieron retomar la relación, Bristol reconoció estar "intimidada y asustada" por la reacción que pidiera tener su madre ante esta reanudación de la relación. Ahora, el problema parece haber desaparecido.