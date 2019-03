Bradley Cooper es más sexy que Adam Levine a pesar de haber engordado 20 kilos

¡Bradley Cooper es el ganador de la batalla celebrity de la semana! Vosotr@s habéis decidido que con 20 kilos más sigue estando igual de sexy que siempre, y es que este actorazo no ha perdido ni gota de su 'sex-appeal'.

Aunque el duelo ha estado muy muy reñido, con uno diferencia de muy pocos votos, pensáis que Bradley kilos de más continúa siendo más atractivo que Adam Levine con un color de pelo rubio.

Gracias a vuestros 'clicks', el actor se convierte en el ganador de la batalla, pero también hemos estado muy pendientes de vuestros comentarios, y aquí os dejamos los que se llevan el oro, la plata y el bronce:

Y el bronce es para Estefichi: "No me gusta ninguna de las dos!! Pero me quedo con Pe antes que la huesuda de Victoria! Que vivan las curvas!!!!!!!!!!!!"

La plata se la lleva QKQKQK: "Bradley Cooper forever!!!!!!!!!! Engorde lo que engorde!!!!!!! No puede ser más guapo, más atractivo y tener más pinta empotrador!!!!!!! LE AMO!!!!!!!!!"

Y el oro es para patricia.esle: "Veo que la cosa está reñidita pero yo lo tengo claro clarísimo!!! Sin duda Adam Levine... Ya se ponga el pelo rosa chicle, verde esmeralda, rojo amapola o amarillo pollo, él es el rey y está siempre estupendísssssiiimo de la muerte!"

¡Enhorabuena!