Después de la comentada e impresionante actuación que ofrecieron Lady Gaga y Bradley Cooper sobre el escenario de la pasada gala de los Premios Oscar, fueron muchos los que comentaron la desbordante química que había entre ellos, hasta la exmujer del actor, la también actriz Jennifer Esposito, también se pronunció sobre el tema.

Un comentario que, según ella, ha sido completamente sacado de contexto. Así se pronunciaba a través de un vídeo que publicaba en su cuenta de Instagram donde se excusa y le resta importancia al 'ja' que soltó después de que David Spade escribiese en sus redes: "¿Hay alguna posibilidad de que estos dos no estén f*******?".

"No vi los Oscars, no sé qué sucedió, no me importa. Comenté algo que me pareció gracioso... Y descubrir que la gente está haciendo juicios sobre mí o sobre ellos o sobre la gente de la que se trataba el comentario es realmente psicótico", explica en su vídeo.