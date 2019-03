Bradley Cooper confiesa su adicción por las drogas y su intento de suicidio en la revista GQ

Parece que los famosos han cogido el gustillo a eso de confesar su adicción por las drogas. Primero fue Joe Jonas, más tarde Demi Lovato hablaba sobre su experiencia con las sustancias psicotrópicas, hace días James Franco despertaba Twitter revelando que le habían drogado por la noche. Y ahora ha sido Bradley Cooper, uno de los actores más deseados y sexys de la gran pantalla, el que se ha armado de valor y ha hablado en la revista GQ sobre su adicción a las drogas.

Pero es que ahí no queda la cosa, además ha confesado que hubo un momento que su descontrol de vida le llevó a intentar suicidarse: “Hubo momentos durante mi vida que pensé en suicidarme”.

Y es que afirma que el comienzo de su carrera no fue nada fácil, ya que la fama le confundió un poco y temió que no lo aceptaran: “Mi trabajo no siempre ha sido un camino de rosas". ¡Esperemos que lo tenga todo superado!